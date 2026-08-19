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Psychiatrie de l'adulte, de l'enfant et de l'adolescent

David Naudin, Marion Ettendorff

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Par David Naudin, Marion Ettendorff
Chez Elsevier Masson

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Auteur

David Naudin, Marion Ettendorff

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Synthèse, révision

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Psychiatrie de l'adulte, de l'enfant et de l'adolescent

David Naudin, Marion Ettendorff

Paru le 19/08/2026

296 pages

Elsevier Masson

15,90 €

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