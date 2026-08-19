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#Essais

Pneumologie

Clémence Beydon, Audrey Jacques

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Comment s'y prendre dans une situation donnée ? Quelles compétences pour prendre en charge le patient ? Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient atteint de pathologies pulmonaires et/ou des voies respiratoires. En trois grandes parties : 1 - Les prérequis fournissent les notions indispensables de la pneumologie pour aborder sereinement les situations cliniques prévalentes. 2 - Les situations cliniques prévalentes permettent de se familiariser avec la prise en charge globale des patients et la pratique terrain. En partant d'un cas clinique les liens entre la symptomatologie du patient et sa prise en charge sont expliqués. La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle prescrit infirmiers sont clairement identifiés. 3 - La boîte à outils détaille les aspects légaux les gestes techniques les traitements et les examens complémentaires abordés dans les situations cliniques. La compréhension est facilitée par une présentation sous forme de fiches en couleurs et par de nombreux tableaux photographies et illustrations. Enfin une collection centrée sur le rôle infirmier !

Par Clémence Beydon, Audrey Jacques
Chez Elsevier Masson

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Auteur

Clémence Beydon, Audrey Jacques

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Cas concrets

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Pneumologie

Clémence Beydon, Audrey Jacques

Paru le 19/08/2026

272 pages

Elsevier Masson

19,90 €

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