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#Roman francophone

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange

Elif Shafak

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Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort ? 10 minutes et 38 secondes exactement. C'est ce qui arrive à Leila, jeune prostituée brutalement assassinée dans une rue d'Istanbul. En attendant que l'on retrouve son corps, jeté par ses meurtriers dans une benne à ordures, ces quelques précieuses minutes sont l'occasion pour elle de se remémorer tous les événements qui l'ont conduite d'Anatolie jusqu'aux quartiers les plus malfamés de la ville. C'est ainsi que la romancière Elif Shafak retrace le parcours de cette jeune fille de bonne famille dont le destin a basculé, nous contant, à travers elle, l'histoire de tant d'autres femmes dans la Turquie d'aujourd'hui.

Par Elif Shafak
Chez J'ai lu

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Auteur

Elif Shafak

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature turque

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10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange

Elif Shafak trad. Dominique Goy-Blanquet

Paru le 19/08/2026

480 pages

J'ai lu

9,80 €

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