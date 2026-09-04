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Bibliothèque

Apollodore

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La Bibliothèque d'Apollodore est la seule synthèse de mythologie grecque que l'Antiquité nous ait transmise en langue grecque. Son auteur, un inconnu longtemps identifié à Apollodore d'Athènes, a probablement vécu à l'époque impériale. Il a réuni une abondante littérature mythologique aujourd'hui perdue, des épopées archaïques aux poètes hellénistiques, qu'il a connue par diverses compilations savantes. Réorganisant cette matière hétéroclite sous une forme généalogique, il raconte une multitude de légendes grecques, depuis les plus célèbres, comme les travaux d'Héraclès, jusqu'aux plus rares. Cette somme est une source majeure pour les spécialistes de l'érudition romaine impériale, pour les chercheurs en littérature ancienne et les historiens des religions. C'est aussi le meilleur moyen, pour le public cultivé, d'accéder directement à l'une des plus riches mythologies du monde. La traduction commentée de Jean-Claude Carrière et de Bertrand Massonie, parue en 1991, a marqué l'histoire des travaux sur Apollodore en Europe. Après plus de trois décennies de recherches sur la mythographie ancienne, la Bibliothèque fait l'objet ici d'une nouvelle édition mise à jour et augmentée, avec une nouvelle introduction, par les soins de Stefano Acerbo.

Par Apollodore
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Apollodore

Editeur

Belles Lettres

Genre

Antiquité - Essai

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Bibliothèque

Apollodore trad. Jean-Claude Carrière, Bertrand Massonie, (1938-) jean-claude Carrière

Paru le 04/09/2026

380 pages

Belles Lettres

35,00 €

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