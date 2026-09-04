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Résister à César

Jérôme France

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En 21 après Jésus-Christ, des nobles gaulois se soulevèrent contre l'empereur Tibère César. Ecrivant un siècle plus tard, l'historien romain Tacite livre dans les Annales un récit qui est quasiment notre seule source sur cet événement. Il raconte la prise d'armes de Florus chez les Trévires et celle de Sacrovir chez les Eduens. Il révèle la répression brutale menée par les légions du Rhin, assistées d'auxiliaires gaulois, mais aussi les inquiétudes à Rome et la réaction de Tibère, dont il dresse un portrait sans fard. Plusieurs choses surprennent dans cette révolte, qui se produit dans le contexte troublé de la succession d'Auguste et du début du règne de Tibère. Un contexte marqué aussi par l'échec de la coûteuse guerre de Germanie, qui pesa durant trente ans sur les ressources de la Gaule. A travers une explication du récit de Tacite, ce livre en aborde tous les aspects. Il se penche sur les acteurs, leurs motivations et le déroulement des faits, en faisant appel aux acquis récents de la recherche archéologique. Par ailleurs, et grâce à l'apport des études textuelles, il le replace dans l'oeuvre de Tacite ainsi que celle d'autres auteurs, et s'efforce de décrypter les intentions narratives du plus fascinant des historiens romains. Avec cette enquête qui est aussi un voyage dans la Gaule annexée par Rome, l'histoire de la révolte de 21 ouvre une réflexion sur la "paix romaine" et ses limites.

Par Jérôme France
Chez Belles Lettres

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Auteur

Jérôme France

Editeur

Belles Lettres

Genre

Antiquité - Généralités

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Résister à César

Jérôme France

Paru le 04/09/2026

250 pages

Belles Lettres

27,00 €

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