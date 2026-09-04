Bienvenue au club

Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de planches de BD ! Johan a enfin réalisé son rêve : rejoindre les Tigres de Fontenay-sur-Oise ! Nouveau dans l'équipe, Jo découvre un club en pleine tourmente. L'ancien entraîneur est parti, remplacé par Mounir Belhami, une ancienne "étoile" du club devenue coach amateur. Et ce n'est pas tout : Loubna, la fille de Mounir, intègre l'équipe... des garçons ! Une première qui ne plaît pas à tout le monde. Maxence, le capitaine, refuse de perdre sa place. Zachary se moque ouvertement. Seuls Johan et son ami Olivier semblent prêts à lui donner sa chance. Mais le temps presse : dans deux semaines, les Tigres affronteront leurs pires ennemis, le club de Forcheville, lors d'un match de prestige. Entre rivalités, préjugés et passion du ballon rond, l'équipe parviendra-t-elle à se souder pour relever le défi ?