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#Roman jeunesse

Bienvenue au club

Lymut, Sylvain Zorzin

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Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de planches de BD ! Johan a enfin réalisé son rêve : rejoindre les Tigres de Fontenay-sur-Oise ! Nouveau dans l'équipe, Jo découvre un club en pleine tourmente. L'ancien entraîneur est parti, remplacé par Mounir Belhami, une ancienne "étoile" du club devenue coach amateur. Et ce n'est pas tout : Loubna, la fille de Mounir, intègre l'équipe... des garçons ! Une première qui ne plaît pas à tout le monde. Maxence, le capitaine, refuse de perdre sa place. Zachary se moque ouvertement. Seuls Johan et son ami Olivier semblent prêts à lui donner sa chance. Mais le temps presse : dans deux semaines, les Tigres affronteront leurs pires ennemis, le club de Forcheville, lors d'un match de prestige. Entre rivalités, préjugés et passion du ballon rond, l'équipe parviendra-t-elle à se souder pour relever le défi ?

Par Lymut, Sylvain Zorzin
Chez Fleurus

|

Auteur

Lymut, Sylvain Zorzin

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Bienvenue au club

Lymut, Sylvain Zorzin

Paru le 04/09/2026

96 pages

Fleurus

12,90 €

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Scannez le code barre 9782215204022
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