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Les décalcomanies de Loup Gris

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

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Dans ce livre de décalcomanie, retrouve les paysages emblématiques de Loup gris pour t'amuser à créer de nouvelles histoires avec tes personnages préférés : faire faire des cascades à Loup gris, inventer de nouvelles rencontres et fomenter un nouveau plan pour qu'il attrape une proie... ou que les proies se jouent de lui ! 150 animaux et éléments de décor sont à transférer sur les 6 planches des paysages, à l'aide du bâtonnet fourni.

Par Ronan Badel, Gilles Bizouerne
Chez Editions Didier

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Auteur

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres personnages

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Les décalcomanies de Loup Gris

Ronan Badel, Gilles Bizouerne

Paru le 19/08/2026

4 pages

Editions Didier

13,90 €

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Scannez le code barre 9782278133086
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