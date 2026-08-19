Les décalcomanies de Loup Gris

Dans ce livre de décalcomanie, retrouve les paysages emblématiques de Loup gris pour t'amuser à créer de nouvelles histoires avec tes personnages préférés : faire faire des cascades à Loup gris, inventer de nouvelles rencontres et fomenter un nouveau plan pour qu'il attrape une proie... ou que les proies se jouent de lui ! 150 animaux et éléments de décor sont à transférer sur les 6 planches des paysages, à l'aide du bâtonnet fourni.