Dans une vallée de l'arrière-pays niçois, à l'ombre des années 1980 et 1990, Anthony et son frère jumeau grandissent au coeur d'une famille soudée. Entre des grands-parents aimants, une cousine atteinte d'une maladie mystérieuse et un oncle plein d'entrain, ils passent leur temps libre devant les jeux vidéo - une passion nouvelle transmise par leur père, Jacky. Une passion qui devient peu à peu leur refuge face au culte de la violence, à l'ennui d'un quotidien sans horizon ainsi qu'aux drames qui frapperont bientôt leurs proches... jusqu'au jour où Jacky quitte brutalement la maison. Dans cette chronique sociale douce-amère, l'auteur des Enfants endormis lance un cri d'amour au père, malgré la blessure inguérissable de l'abandon. La littérature s'empare enfin du jeu vidéo comme composante essentielle de notre patrimoine mémoriel et culturel. Il était temps. Antoine Faure, Lire magazine. Pour l'écrivain, les consoles font figure d'objets transitionnels pour essayer de comprendre comment les petits bruits caractéristiques de Mario Bros ont peu à peu recouverts les cris comme les silences d'un père. Et peut-être pour en réhabiliter l'image. Stéphane Ehles, Télérama.