L'audition

"Il ne restait aucune trace du jeune homme que j'avais rencontré à peine une semaine plus tôt, vibrant d'incertitude, on aurait dit quelqu'un de totalement différent. Pareil à un acteur qui passe à autre chose après une audition désastreuse, délaissant un rôle qui ne lui était pas destiné". Un homme et une femme se retrouvent dans un restaurant de Manhattan. Elle est une actrice accomplie, en pleine répétition pour une pièce. Il est séduisant, troublant, jeune - assez pour être son fils. Qui sont-ils l'un pour l'autre ? Katie Kitamura, au sommet de son art, signe un fascinant jeu de dupes où deux récits se superposent, brouillant les lignes entre réalité et performance. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy