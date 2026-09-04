Chats & sorcières - Magie noire à Avalon

Moustik : la collection de romans-BD ! La veille de la remise des diplômes, l'Alambic disparaît et les trolls surveillants, liés à cet objet magique, quittent l'école. Lorsqu'il réapparaît mystérieusement, Rose, Merline et Nina ne tardent pas à s'apercevoir qu'il a été remplacé par un faux... Un terrible mage cherche à prendre les commandes d'Avalon pour la transformer en école de magie noire. Et il n'est pas seul : trolls et autres créatures magiques le soutiennent ! Les trois amies et leurs Chats Sorciers doivent faire preuve de courage afin de sauver leur école.