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#Roman jeunesse

Chats & sorcières - Magie noire à Avalon

Charlotte Grossetête, Faltazius

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Moustik : la collection de romans-BD ! La veille de la remise des diplômes, l'Alambic disparaît et les trolls surveillants, liés à cet objet magique, quittent l'école. Lorsqu'il réapparaît mystérieusement, Rose, Merline et Nina ne tardent pas à s'apercevoir qu'il a été remplacé par un faux... Un terrible mage cherche à prendre les commandes d'Avalon pour la transformer en école de magie noire. Et il n'est pas seul : trolls et autres créatures magiques le soutiennent ! Les trois amies et leurs Chats Sorciers doivent faire preuve de courage afin de sauver leur école.

Par Charlotte Grossetête, Faltazius
Chez Fleurus

|

Auteur

Charlotte Grossetête, Faltazius

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Chats & sorcières - Magie noire à Avalon

Charlotte Grossetête, Faltazius

Paru le 04/09/2026

96 pages

Fleurus

13,90 €

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Scannez le code barre 9782215199373
9782215199373
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