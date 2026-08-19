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#Roman francophone

L'âge de déplaire

Abibou Diouf

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Et si L'Age de déplaire était le roman de la désobéissance ? Entre Paris et Dakar, Fadel est un homme écartelé. En France, il goûte à une liberté nouvelle ; au Sénégal, sa vie est subordonnée à la hiérarchie familiale, aux injonctions à la virilité et à la tradition. La mort de son père agit comme un déclencheur. La colère d'abord, puis l'afflux des souvenirs, et la figure obsédante d'un autre Fadel, son turandoo, son homonyme : un artiste marginal surnommé "Fadel le Fou" , dont le mode d'existence défie l'ordre social. Deux hommes, un même prénom, deux destins possibles. Et une question : a-t-on le droit de devenir soi quand tout nous enjoint de rester à notre place ? Roman du conflit et de la fracture intime, L'Age de déplaire explore ce moment où l'on comprend que l'héritage n'est pas seulement ce que l'on reçoit, mais aussi ce que l'on choisit de transformer, de taire ou de brûler. Animé par l'urgence de dire, Abibou Diouf interroge avec justesse et courage la fabrique des masculinités, les violences symboliques exercées au nom de la tradition et le poids du silence au sein des familles sénégalaises.

Par Abibou Diouf
Chez Albin Michel

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Auteur

Abibou Diouf

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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L'âge de déplaire

Abibou Diouf

Paru le 19/08/2026

192 pages

Albin Michel

19,90 €

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