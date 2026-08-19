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Le roman de Sophie

Véronique de Bure, Veronique Bure

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"Je n'étais que Sofia, une fille de comte russe qu'aucun prince de son pays ne voudrait jamais épouser". Paris, novembre 1873. Recluse dans son petit appartement parisien où elle vit ses derniers jours, Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, se souvient. Entre réminiscences et rêves éveillés, elle laisse resurgir le passé. De sa Russie natale à la campagne normande, c'est à un voyage immobile que nous convie la fille du général Rostopchine, l'incendiaire de Moscou, traversant les épreuves et le temps. Avec une grâce toute contemporaine, Véronique de Bure redonne chair et voix à la comtesse de Ségur dans un XIXe siècle en pleine mutation. Derrière l'image compassée de l'autrice des Malheurs de Sophie, elle révèle une femme au plus près de sa vérité, passionnée, indocile, éprise de liberté, déchirée entre deux pays, deux langues, deux vies. Une femme qui, à sa manière, a su résister, défiant son mari, ses éditeurs et jusqu'à sa propre légende.

Par Véronique de Bure, Veronique Bure
Chez Albin Michel

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Auteur

Véronique de Bure, Veronique Bure

Editeur

Albin Michel

Genre

XIXe siècle

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Le roman de Sophie

Véronique de Bure, Veronique Bure

Paru le 19/08/2026

336 pages

Albin Michel

21,90 €

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