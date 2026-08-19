Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

La piqûre d'abeille

Paul Murray

ActuaLitté
ActuaLitté
Fnac.com
Une formidable tragicomédie, ou comment transformer les pires catastrophes en pure réjouissance. Ca ne tourne plus vraiment rond dans la famille Barnes. Dickie, dont le garage automobile est sur le point de péricliter, passe ses journées dans les bois à construire un bunker avec un survivaliste. Imelda, sa femme, ancienne reine de beauté, met ses bijoux en vente sur eBay. Cass, leur fille, brillante élève, semble déterminée à saccager son avenir dans une beuverie effrénée. Enfin, PJ, le cadet, passionné de sciences naturelles comme de jeux vidéo, s'apprête à fuguer pour retrouver un mystérieux inconnu... A quel moment le cours des choses a-t-il déraillé ? Faut-il remonter jusqu'à cette piqûre d'abeille qui a fait virer le mariage d'Imelda au cauchemar ? En donnant voix à chacun des membres de cette famille, Paul Murray reconstitue le puzzle d'un passé qui palpite encore, et interroge ce qui fait tenir - ou exploser - un foyer. Un portrait aussi profond que désopilant de l'Irlande et de notre monde en lutte contre le déclin socio-économique et le dérèglement climatique. "Paul Murray excelle dans la description de l'autosabotage, du déni de soi et du terrible penchant qu'ont les êtres humains pour la pensée magique". Colm Tóibín

Par Paul Murray
Chez Albin Michel

|

Auteur

Paul Murray

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La piqûre d'abeille par Paul Murray

Commenter ce livre

 

La piqûre d'abeille

Paul Murray trad. Pierre Demarty

Paru le 19/08/2026

688 pages

Albin Michel

24,90 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226492739
9782226492739
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.