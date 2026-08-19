La piqûre d'abeille

Une formidable tragicomédie, ou comment transformer les pires catastrophes en pure réjouissance. Ca ne tourne plus vraiment rond dans la famille Barnes. Dickie, dont le garage automobile est sur le point de péricliter, passe ses journées dans les bois à construire un bunker avec un survivaliste. Imelda, sa femme, ancienne reine de beauté, met ses bijoux en vente sur eBay. Cass, leur fille, brillante élève, semble déterminée à saccager son avenir dans une beuverie effrénée. Enfin, PJ, le cadet, passionné de sciences naturelles comme de jeux vidéo, s'apprête à fuguer pour retrouver un mystérieux inconnu... A quel moment le cours des choses a-t-il déraillé ? Faut-il remonter jusqu'à cette piqûre d'abeille qui a fait virer le mariage d'Imelda au cauchemar ? En donnant voix à chacun des membres de cette famille, Paul Murray reconstitue le puzzle d'un passé qui palpite encore, et interroge ce qui fait tenir - ou exploser - un foyer. Un portrait aussi profond que désopilant de l'Irlande et de notre monde en lutte contre le déclin socio-économique et le dérèglement climatique. "Paul Murray excelle dans la description de l'autosabotage, du déni de soi et du terrible penchant qu'ont les êtres humains pour la pensée magique". Colm Tóibín