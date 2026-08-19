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#Roman francophone

Si tu n'as jamais joué

Arthur Grossmann

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"Une clameur s'éleva de l'enceinte du stade, résonna dans mes côtes. Mon père me suivit au-delà des grilles, des postes de fouille, dans les escaliers grouillants, dans les travées en fanfare où l'air embaume le graillon d'oignons et le béton trempé de bière. C'était mon coeur qui gravissait ces marches où l'on se sent danser sur le dos d'un géant et où l'on découvre tout à coup, comme à travers une fenêtre, la lumière assourdissante des tribunes, ce mur pointillé de flashs, enrobant comme un écrin une pelouse vert paradis". Arthur Grossmann est l'auteur d'un récit de voyage, Vertige indien (Gallimard, "Le sentiment géographique" , 2016). Si tu n'as jamais joué est son premier roman.

Par Arthur Grossmann
Chez Fayard

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Auteur

Arthur Grossmann

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

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Si tu n'as jamais joué

Arthur Grossmann

Paru le 19/08/2026

248 pages

Fayard

21,90 €

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