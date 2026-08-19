L'homme qui était heureux sans le savoir

"Je suis mort ce matin à cinq heures quarante. Je suis encore chaud, enfin, tiède. En voie de refroidissement rapide. D'ailleurs, on ne va pas tarder à me surgeler. On est peu de chose quand même. Je suis là et je me vois. Je me regarde comme si c'était un autre. Je vois un corps étendu sur un matelas. Un corps sous un drap blanc. Pas de doute, c'est bien moi". Antoine Rault est romancier, dramaturge et scénariste. Nommé aux Molières et aux Globes de Cristal, il reçoit le Grand Prix de l'Académie Française en 2006 pour Le Caïman et le prix Maurice Genevoix en 2017 pour La danse des vivants.