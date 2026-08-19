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#Roman francophone

L'homme qui était heureux sans le savoir

Antoine Rault

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"Je suis mort ce matin à cinq heures quarante. Je suis encore chaud, enfin, tiède. En voie de refroidissement rapide. D'ailleurs, on ne va pas tarder à me surgeler. On est peu de chose quand même. Je suis là et je me vois. Je me regarde comme si c'était un autre. Je vois un corps étendu sur un matelas. Un corps sous un drap blanc. Pas de doute, c'est bien moi". Antoine Rault est romancier, dramaturge et scénariste. Nommé aux Molières et aux Globes de Cristal, il reçoit le Grand Prix de l'Académie Française en 2006 pour Le Caïman et le prix Maurice Genevoix en 2017 pour La danse des vivants.

Par Antoine Rault
Chez Fayard

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Auteur

Antoine Rault

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

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L'homme qui était heureux sans le savoir

Antoine Rault

Paru le 19/08/2026

200 pages

Fayard

20,90 €

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