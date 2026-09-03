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Oversleeping Takahashi Tome 2

Koki Aguro

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Takahashi est toujours en retard au lycée. Son excuse : sauver le monde ! Accaparé par sa chasse aux démons, Takahashi arrive toujours en retard à l'école. D'innombrables ennemis maléfiques se dressent encore sur sa route ! Un fantôme de l'époque Heian, qui hante le tunnel sans nom. Le Roi Poison, qui sommeille dans les terres interdites. Hajime, le mystérieux garçon accompagné de son corbeau blanc. Et puis, comment sa relation avec la jolie Megumi va-t-elle évoluer ? Ainsi commence le combat de notre élu contre les forces des ténèbres !

Par Koki Aguro
Chez Kurokawa

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Auteur

Koki Aguro

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Oversleeping Takahashi Tome 2

Koki Aguro trad. Adrien Bécam

Paru le 03/09/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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