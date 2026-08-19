J'ai confiance en toi

Quand un petit fait ses premières expériences, maman et papa sont là pour l'encourager. Petite hirondelle s'enhardit à voler grâce à papa hirondelle qui est là, rassurant. Souriceau arrive à déjouer la vigilance du chat, sous l'oeil confiant de maman souris. Grenouillette nage bien parce que papa grenouille l'encourage de l'autre coté de la berge... et bébé va réussir à passer la journée comme un grand parce que maman lui a donné confiance !