Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

J'ai confiance en toi

Géraldine Collet, Plumapi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand un petit fait ses premières expériences, maman et papa sont là pour l'encourager. Petite hirondelle s'enhardit à voler grâce à papa hirondelle qui est là, rassurant. Souriceau arrive à déjouer la vigilance du chat, sous l'oeil confiant de maman souris. Grenouillette nage bien parce que papa grenouille l'encourage de l'autre coté de la berge... et bébé va réussir à passer la journée comme un grand parce que maman lui a donné confiance !

Par Géraldine Collet, Plumapi
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Géraldine Collet, Plumapi

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'ai confiance en toi par Géraldine Collet, Plumapi

Commenter ce livre

 

J'ai confiance en toi

Géraldine Collet, Plumapi

Paru le 19/08/2026

18 pages

L'Ecole des Loisirs

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211354349
9782211354349
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.