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Moscow 2160 - tome 4

Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki

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Bienvenue dans cette dystopie cyberpunk ! Vous êtes à Moscou, ravagé par les gangs et les cyborgs. Après deux siècles de guerre froide, l'Union soviétique ne s'est toujours pas effondrée. Bienvenue dans un futur parallèle, à la fois proche et différent de notre réalité. En 2160, les rues de Moscow débordent de voyous en prothèses et armures. Danila Kouraguine, jeune nettoyeur dépourvu de greffe mécanique, fait ainsi figure d'exception avec son pistolet-mitrailleur d'un autre âge. Assassiner un officier qui compte passer à l'Ouest avec un secret militaire : telle est la nouvelle mission proposée à Danila, car trop complexe et risquée pour un simple nettoyeur. L'officier étant un client de Stasia, cette dernière se retrouve aussi impliquée dans l'histoire. S'il veut protéger la jeune femme, Danila n'a d'autre choix que d'accepter cette mission... La nouvelle série de Kumo Kagyu, l'auteur de Goblin Slayer, suit le parcours d'un héros dans un monde sans avenir, où le danger est partout.

Par Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki
Chez Kurokawa

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Auteur

Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Moscow 2160 - tome 4

Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki trad. Yuki Kakiichi, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 03/09/2026

196 pages

Kurokawa

7,95 €

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