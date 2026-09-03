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Les Héros de la Galaxie - Tome 32

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka

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Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! Reuenthal s'est rebellé contre le Kaiser et se voit contraint d'affronter Mittermeyer, son meilleur ami. Malgré une tactique brillante, il doit battre temporairement en retraite. C'est le moment que choisit un de ses amiraux pour le trahir. Son navire-amiral subissant des avaries, Reuenthal lui-même reçoit une blessure mortelle. Tant bien que mal, il tente de regagner Heinessen, prêt à affronter son destin.

Par Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka
Chez Kurokawa

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Auteur

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Les Héros de la Galaxie - Tome 32

Ryû Fujisaki, Yoshiki Tanaka trad. Takeda Jun'ichi

Paru le 03/09/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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