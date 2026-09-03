Les Héros de la Galaxie - Tome 32

Voici la saga héroïque contant le destin de deux hommes d'exception, à qui reviendra la tâche de mettre fin à une interminable guerre galactique ! Reuenthal s'est rebellé contre le Kaiser et se voit contraint d'affronter Mittermeyer, son meilleur ami. Malgré une tactique brillante, il doit battre temporairement en retraite. C'est le moment que choisit un de ses amiraux pour le trahir. Son navire-amiral subissant des avaries, Reuenthal lui-même reçoit une blessure mortelle. Tant bien que mal, il tente de regagner Heinessen, prêt à affronter son destin.