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Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 35

George Morikawa

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Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le champion poids plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! La lutte entre Ricardo et Sendô a commencé deux semaines avant le combat ! Après sa défaite, l'état critique de Mashiba fait s'éloigner drastiquement Ippo et Kumi. En parallèle, Sendô traverse une épreuve difficile alors qu'il doit se préparer à affronter Ricardo pour le titre... C'est plein d'appréhension qu'il s'apprête à défier le champion du monde. Ce dernier, arrivé à Osaka en avance pour s'acclimater à l'été japonais, a choisi un sparring-partner étonnant !

Par George Morikawa
Chez Kurokawa

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Auteur

George Morikawa

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 35

George Morikawa trad. Aude Boyer

Paru le 03/09/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

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