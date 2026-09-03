Ippo, saison 6 : The Fighting ! Tome 35

Vous l'attendiez tous ! Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le champion poids plume du Japon remonte sur le ring pour une sixième saison ! IPPO MAAKUNOUCHIIII ! La lutte entre Ricardo et Sendô a commencé deux semaines avant le combat ! Après sa défaite, l'état critique de Mashiba fait s'éloigner drastiquement Ippo et Kumi. En parallèle, Sendô traverse une épreuve difficile alors qu'il doit se préparer à affronter Ricardo pour le titre... C'est plein d'appréhension qu'il s'apprête à défier le champion du monde. Ce dernier, arrivé à Osaka en avance pour s'acclimater à l'été japonais, a choisi un sparring-partner étonnant !