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#Album jeunesse

Les vêtements de bébé

Studio Périllou, Perillou Studio

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Parce que les bébés adorent regarder d'autres bébés ! Dans un univers actuel souvent saturé d'images et d'informations, le temps du partage grâce au livre permet à l'enfant de s'approprier son univers, au calme. La photo est le médium idéal pour reconnaître, et plus tard, commencer à nommer ce qu'il voit. Dans cet imagier photos, le tout-petit va pouvoir découvrir d'autres bébés (ce qui va beaucoup lui plaire) et nommer les vêtements de son quotidien : le bodie, les chaussettes, le bonnet, les lunettes... Une fabrication soignée pour un cadeau de naissance idéal !

Par Studio Périllou, Perillou Studio
Chez Casterman

|

Auteur

Studio Périllou, Perillou Studio

Editeur

Casterman

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Les vêtements de bébé

Studio Périllou, Perillou Studio

Paru le 02/09/2026

10 pages

Casterman

9,90 €

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Scannez le code barre 9782203303348
9782203303348
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