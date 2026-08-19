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Culture générale et expression 2e année BTS

Amelia Strum

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La Culture générale et expression, matière commune à tous les BTS, demande aux étudiants de mobiliser des références variées, de comprendre les enjeux contemporains et de construire une argumentation solide. Un vrai défi, surtout face à l'ampleur du thème annuel, à maîtriser en une seule année ! Quoi de mieux que des flashcards pour réviser les références culturelles essentielles de manière efficace ? Détachables, elles établissent en quelques lignes le lien entre chaque référence et le thème, pour un apprentissage ciblé. Grâce à leur format visuel et au principe de la mémorisation active, vous retenez mieux, plus vite et plus durablement. Véritable gain de temps dans vos révisions, ces cartes peuvent être utilisées seul ou à plusieurs, selon vos préférences. Et pour aller plus loin, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres références et de créer vos propres flashcards ! Un outil clé en main pour enrichir votre culture générale, réussir l'épreuve de CGE et décrocher votre BTS !

Par Amelia Strum
Chez Dunod

|

Auteur

Amelia Strum

Editeur

Dunod

Genre

Français

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Culture générale et expression 2e année BTS

Amelia Strum

Paru le 19/08/2026

108 pages

Dunod

11,90 €

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