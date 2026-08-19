Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Tremplin Science po Paris + Bordeaux + Grenoble

Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SCIENCES PO PARIS : LE DOSSIER DE SELECTION ET L'ORAL - Les formations et l'histoire de Sciences Po Paris - Les étapes de la procédure de sélection - Les conseils pour compléter le dossier d'admission - 18 sujets pour s'entraîner au commentaire d'image et préparer l'entretien avec le juryLA SELECTION DES IEP DE BORDEAUX ET GRENOBLE - Les spécificités de chaque école : histoire, formations - Les lettres de motivation et les oraux propres à chaque école

Par Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo
Chez Dunod

|

Auteur

Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

Editeur

Dunod

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tremplin Science po Paris + Bordeaux + Grenoble par Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

Commenter ce livre

 

Tremplin Science po Paris + Bordeaux + Grenoble

Florent Vandepitte, Pierre-Emmanuel Guigo

Paru le 19/08/2026

208 pages

Dunod

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100895793
9782100895793
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.