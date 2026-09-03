Fall in love

Un jour, une lettre... Découvrez la nouvelle cosy romance de l'automne de Sophie Jomain, à ouvrir un jour après l'autre ! Un automne pour te rencontrer... S'il y a bien quelque chose qu'on n'attend pas, c'est se lever un matin et trouver sous sa porte une lettre signée par un parfait inconnu. Celui qui m'écrit semble bien décidé à attirer mon attention, à me lancer des défis plus fous les uns que les autres, et surtout, à garder son identité secrète... Cela m'intrigue... pourquoi ne pas me laisser prendre au jeu ? Qui sait ? On pourrait bien se retrouver au bout du chemin et... plus si affinités.