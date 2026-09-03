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#Manga

Dragon & Caméléon T07

Ryo Ishiyama

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Le Dragon dessine sa revanche, le Caméléon son ascension ! Le premier tome de Blue Air Brigade vient de paraître. Grâce à cela, Garyo Hanagami, le mangaka de génie, reprend enfin la route qui le sortira de l'anonymat dans lequel il est tombé ! C'est alors qu'il apprend une incroyable nouvelle : un magazine hors-série unique en son genre va être publié, réunissant toutes les légendes actuelles du monde du manga. Le but ? Faire renaître la " fièvre du papier " qui s'était emparée du Japon à l'époque où le pays vivait au rythme des shonen. Comment Kagami et Miyama vont-ils réagir à cette situation inattendue ? La bataille acharnée entre mangakas se poursuit dans ce septième tome !

Par Ryo Ishiyama
Chez Mana books

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Auteur

Ryo Ishiyama

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

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Dragon & Caméléon T07

Ryo Ishiyama trad. Karine Rupp-Stanko

Paru le 03/09/2026

164 pages

Mana books

7,95 €

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