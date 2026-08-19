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Culture générale et Expression BTS

Nathalie Nadaraj

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Cet ouvrage propose une préparation complète à l'épreuve de Culture générale et expression 2027 : - Un cours clair et structuré : 3 séquences pour explorer le thème au programme et approfondir ses connaissances. - Développer sa culture générale : les outils indispensables, pour enrichir ses références et illustrer ses arguments. - Bien aborder l'épreuve : conseils, toutes les épreuves décryptées. - S'exprimer correctement à l'écrit : rappels de grammaire, orthographe, lexique et syntaxe, avec applications immédiate. - Pour compléter votre préparation, retrouvez des exercices supplémentaires sur www. dunod. com.

Par Nathalie Nadaraj
Chez Dunod

|

Auteur

Nathalie Nadaraj

Editeur

Dunod

Genre

Français

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Culture générale et Expression BTS

Nathalie Nadaraj

Paru le 19/08/2026

176 pages

Dunod

13,90 €

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