Attention, majiks : la chasse aux sortilèges est ouverte ! En bonus limité au 1er tirage : une carte à collectionner All Stars spéciale à l'effigie de Kumugi ! Résumé : Ichi a choisi de faire confiance à son nouvel ami et de l'aider à combattre Bakugami. Encore faut-il savoir comment acquérir la créature... Par chance, Desscaras parvient à lui arracher la vérité : il s'agit du majik de l'heureuse tristesse, qui vole la capacité à éprouver du chagrin. Son but est d'anéantir le Pays du Bonheur et, pour en sauver les habitants, Gokuraku se soumet à sa terrible épreuve. Rendu fou par toute la peine qu'il a absorbée, le voilà qui se met à attaquer l'homme-sorcière ! La magie ne s'apprend pas, elle se mérite ! Entrez dans l'univers d' Ichi the Witch , où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières !