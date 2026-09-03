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Pour toi

Osamu Nishi

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Attention, majiks : la chasse aux sortilèges est ouverte ! En bonus limité au 1er tirage : une carte à collectionner All Stars spéciale à l'effigie de Kumugi ! Résumé : Ichi a choisi de faire confiance à son nouvel ami et de l'aider à combattre Bakugami. Encore faut-il savoir comment acquérir la créature... Par chance, Desscaras parvient à lui arracher la vérité : il s'agit du majik de l'heureuse tristesse, qui vole la capacité à éprouver du chagrin. Son but est d'anéantir le Pays du Bonheur et, pour en sauver les habitants, Gokuraku se soumet à sa terrible épreuve. Rendu fou par toute la peine qu'il a absorbée, le voilà qui se met à attaquer l'homme-sorcière ! La magie ne s'apprend pas, elle se mérite ! Entrez dans l'univers d' Ichi the Witch , où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventurières !

Par Osamu Nishi
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Osamu Nishi

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Pour toi

Osamu Nishi trad. Quéré david Le

Paru le 03/09/2026

171 pages

Editions Ki-oon

7,20 €

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