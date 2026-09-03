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Mes 1000 ordonnances huiles essentielles

Danièle Festy

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A chaque souci, son huile essentielle dédiée ! Le guide de référence avec 1 000 formules d'aromathérapie pour se soigner vite et bien. De "Abcès" à "Zona" , il répond à tous les maux du quotidien. Dans ce livre : - Solutions ultra-rapides (flacon d'huile essentielle à respirer) ou plus complexes (formules à commander en pharmacie), à prendre par voie orale (à avaler), olfactive (à respirer), en bain ou en application cutanée (automassages, plexus solaire, poignets...), tout est simple, facile et à la portée de chacun. Il suffit de respecter les posologies. - Pour chaque formule, des pictogrammes permettent de repérer d'un coup d'oeil si elle est adaptée aux femmes enceintes, aux enfants, ou à toute la famille. - Lavande officinale, romarin à camphre, ravintsara, citron, géranium, ylang-ylang... A chaque huile essentielle ses propriétés : antidouleur, antivirale, antidéprime, coupe-faim, antiseptique, apaisante, cicatrisante... Utilisez celle qui est adaptée à votre situation ! Les huiles essentielles offrent une solution naturelle, puissante et efficace pour soulager tous les maux du quotidien. Danièle Festy, pharmacienne de renom, a consacré sa vie à rendre les médecines naturelles accessibles à tous. Passionnée par l'aromathérapie, elle a su marier rigueur scientifique et pédagogie pour proposer des conseils fiables, simples et efficaces. Traduite dans plusieurs langues, son oeuvre a permis à des millions de lecteurs de découvrir les huiles essentielles et de les utiliser en toute sécurité.

Par Danièle Festy
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Danièle Festy

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Autres médecines douces

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Mes 1000 ordonnances huiles essentielles

Danièle Festy

Paru le 10/09/2026

400 pages

Leduc.s éditions

24,90 €

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