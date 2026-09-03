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#Essais

La meilleure version de vous-même n'existe pas !

Claire Petin

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" Devenez la meilleure version de vous-même ", " Sortez de votre zone de confort ", " Soyez positif" . Ces injonctions saturent notre quotidien : nous devons être performants, épanouis, optimisés, sans faille. La pression est constante. Et si, à force de courir après cet idéal, nous étions devenus notre propre tyran ? Claire Petin, psychologue clinicienne, reçoit dans son cabinet des patients épuisés d'avoir trop essayé de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ils ont souvent lu des livres, suivi des programmes, appliqué des méthodes, et consultent, honteux de ne pas y être arrivés, persuadés qu'ils n'en font pas assez. Partant de ce constat, l'autrice décortique les mécanismes d'une époque qui a fait de chacun un entrepreneur de lui-même et où les dérives du développement personnel transforment nos fragilités en opportunités commerciales et en problèmes individuels à résoudre. Contre cette obsession contemporaine, elle ose une question : et si nous refusions, simplement, d'y participer ? Ce livre ne propose ni prêt-à-penser ni protocole. A rebours des prescriptions, il ouvre des permissions : être ambivalent, ordinaire, en colère, imparfait. Renoncer à la meilleure version de soi, c'est cesser de se battre contre soi-même. Et s'autoriser à vivre, tout simplement ! Claire Petin est psychologue et psychothérapeute, spécialisée en psychopathologie adulte. Depuis plusieurs années, elle décrypte, avec son regard de clinicienne, les phénomènes de société dans différents médias. Sur les réseaux sociaux (@clairepetin_psychologue), elle est suivie par plus de 190 000 personnes.

Par Claire Petin
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Claire Petin

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

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La meilleure version de vous-même n'existe pas !

Claire Petin

Paru le 03/09/2026

192 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

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