Depuis leur déménagement, Andrew et Mary grandissent dans l'atmosphère chaleureuse de Glencoe House Family, maison d'hôtes familiale inspirée de l'Ecosse. Bercés par une légende du pays que leurs parents aiment tant, ils sont loin d'imaginer les secrets que cachent les murs de leur demeure... A l'adolescence, d'étranges événements viennent pourtant troubler leur quotidien. Et lorsque Petit Boo, l'étrange peluche d'Andrew, les réveille en pleine nuit pour leur demander de l'aide, leur vie bascule irrémédiablement. Petit Boo les entraîne dans un monde irréel, une forêt enchantée rappelant curieusement les Highlands écossais, où la magie semble exister depuis toujours. Quel lien unit leur famille à cet univers fantastique ? Leurs parents sont-ils impliqués dans cette incompréhensible aventure ? Et surtout... Andrew et Mary parviendront-ils à accomplir la mission qui les attend avant qu'il ne soit trop tard ? Cet incroyable voyage pourrait bien dévoiler leur vraie nature. Entre mystères, émotions, aventures et légendes écossaises, Eilean Saor nous entraîne dans une quête initiatique tendre et fantastique. Un roman pour petits et grands rêveurs !