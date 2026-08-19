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#Roman francophone

Chatterton

Alfred de Vigny

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Selon Alfred de Vigny, Chatterton aurait été composé en dix-sept nuits, sous le signe du silence et de l'ascèse, dans les affres d'une création vouée à un dessein élevé : mettre en scène un poète maudit afin que le public s'émeuve du sort des artistes pauvres. Pour y parvenir, Vigny s'inspire de la brève existence du poète Thomas Chatterton, qui s'est donné la mort à la veille de ses dix-huit ans, après avoir souffert de l'humiliation et de la faim. A partir de l'exemple d'un seul, le dramaturge entend toucher le coeur de tous. Certains ont lu dans Chatterton une apologie du suicide, d'autres une pièce étrange car sans action. Ce "drame de la pensée" a toutefois remporté un triomphe à sa création, en 1835, et nombreux furent ceux qui se reconnurent en Chatterton. DOSSIER - Création et réception - Chatterton et les poètes maudits - L'anglomanie littéraire au XIX ? siècle.

Par Alfred de Vigny
Chez Flammarion

|

Auteur

Alfred de Vigny

Editeur

Flammarion

Genre

Théâtre - Pièces

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Chatterton

Alfred de Vigny

Paru le 19/08/2026

208 pages

Flammarion

7,90 €

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Scannez le code barre 9782080168528
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