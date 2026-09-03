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#Roman francophone

365 kawaii

Fumiko Kondo

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Des animaux kawaii expressifs et attachants ! Chaque page accompagne un jour de l'année avec un petite pensée, un message positif ou une invitation à sourire. Il s'agit d'un livre conçu et réalisé pour se prêter à la méditation quotidienne, qui transforme l'instant en un parenthèse de légèreté et de bonne humeur. A travers des illustrations adorables inspirées de l'univers kawaii, des personnages pleins de tendresse prennent vie et transmettent des émotions simples et joyeuses. Au fil des jours et des saisons, le lecteur découvre un monde coloré où chaque page apporte une touche de positivité, sublimé par la douceur et la simplicité.

Par Fumiko Kondo
Chez Editions Nuinui

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Auteur

Fumiko Kondo

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Poésie

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365 kawaii

Fumiko Kondo

Paru le 01/10/2026

396 pages

Editions Nuinui

14,90 €

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Scannez le code barre 9782889757121
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