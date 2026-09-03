365 kawaii

Des animaux kawaii expressifs et attachants ! Chaque page accompagne un jour de l'année avec un petite pensée, un message positif ou une invitation à sourire. Il s'agit d'un livre conçu et réalisé pour se prêter à la méditation quotidienne, qui transforme l'instant en un parenthèse de légèreté et de bonne humeur. A travers des illustrations adorables inspirées de l'univers kawaii, des personnages pleins de tendresse prennent vie et transmettent des émotions simples et joyeuses. Au fil des jours et des saisons, le lecteur découvre un monde coloré où chaque page apporte une touche de positivité, sublimé par la douceur et la simplicité.