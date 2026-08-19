Du côté de chez Swann

Le plaisir de la lecture, l'heure du thé, le drame du coucher... Par l'évocation d'innombrables moments tour à tour délicieux, humiliants, érotiques, décevants, Proust nous invite à prendre part à ses réflexions dans ce premier volume de la Recherche, où les souvenirs d'enfance ("Combray") et les premiers instants de l'adolescence ("Noms de pays") encadrent le récit des amours d'un riche collectionneur et d'une demi-mondaine ("Un amour de Swann"). A la manière de Schéhérazade dans Les Mille et Une Nuits, le romancier dévoile une histoire merveilleuse et complexe, qui nous conduit des jardins enchanteurs d'un village français aux sombres ruelles parisiennes, en passant par les feux de l'opéra et les salons aristocratiques. Nous y suivons son narrateur-héros qui cherche à étancher sa soif de ravissement et prenons part à sa quête toujours renouvelée du sens de la vie.