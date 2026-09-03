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Pirates pop-up XXL (Baisse de prix)

David Hawcock, Javier Joaquín

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Un livre étonnant avec 4 pop-up géants qui reconstituent le monde des pirates en 3D ! A chaque double page, des pirates redoutables prennent vie en grand format grâce à des pop-up saisissants. En ouvrant les rabats latéraux, explorez leur mode de vie et leurs habitudes : des batailles navales au repaire secret, en passant par l'équipage et l'île au trésor. Des illustrations vivantes accompagnées de textes simples mais captivants vous dévoilent tous les secrets du monde des pirates.

Par David Hawcock, Javier Joaquín
Chez Nuinui jeunesse

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Auteur

David Hawcock, Javier Joaquín

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Pirates pop-up XXL (Baisse de prix)

David Hawcock, Javier Joaquín trad. Baptiste Levy-Gastaud

Paru le 03/09/2026

8 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

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Scannez le code barre 9782889575268
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