Pirates pop-up XXL (Baisse de prix)

Un livre étonnant avec 4 pop-up géants qui reconstituent le monde des pirates en 3D ! A chaque double page, des pirates redoutables prennent vie en grand format grâce à des pop-up saisissants. En ouvrant les rabats latéraux, explorez leur mode de vie et leurs habitudes : des batailles navales au repaire secret, en passant par l'équipage et l'île au trésor. Des illustrations vivantes accompagnées de textes simples mais captivants vous dévoilent tous les secrets du monde des pirates.