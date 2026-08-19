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Correspondance avec Elisabeth et autres lettres

René Descartes

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Après avoir lu les Méditations métaphysiques, la jeune Elisabeth de Bohême demande à s'entretenir avec Descartes pour obtenir des réponses. Ainsi naît, entre un philosophe déjà vieux et une princesse mélancolique, une conversation épistolaire qui durera sept ans, jusqu'à la mort de Descartes en 1650. Ils discuteront aussi bien de mathématiques et de géométrie que de l'union de l'âme et du corps, des passions, du bonheur et de Dieu. Sans jamais renier sa pensée - bien plutôt en la fortifiant -, Descartes diagnostiquera à la jeune femme un excès de cartésianisme : pour la soigner, il valorisera les plaisirs de la vie courante, le repos de l'esprit et le manque de sérieux. Ce volume rassemble la correspondance intégrale entre Descartes et Elisabeth, ainsi que des lettres du philosophe à divers correspondants, dont le médecin Regius, Christine, reine de Suède, et Chanut, ambassadeur de France en Suède.

Par René Descartes
Chez Flammarion

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Auteur

René Descartes

Editeur

Flammarion

Genre

Descartes

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Correspondance avec Elisabeth et autres lettres

René Descartes

Paru le 19/08/2026

320 pages

Flammarion

7,90 €

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