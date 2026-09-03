2047. L'eau est devenue l'or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au coeur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l'eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s'intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques Partout, les solutions d'urgence se multiplient, mais ces réponses techniques ne suffisent pas à contenir les fractures. Les tensions sociales montent, les intérêts divergent, et certaines régions du monde basculent déjà dans de véritables " guerres de l'eau ". Entre décisions impossibles, innovations ambivalentes et attachements personnels, Léa devra choisir ce qu'il reste à préserver. Roman d'anticipation ancré dans des recherches prospectives réelles conduites par armasuisse - office fédéral suisse de l'armement -, H2O 2047 explore un futur plausible, à la frontière de l'utopie et de la rupture. Et si la véritable question n'était pas comment trouver de l'eau, mais comment apprendre à la partager ?