Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

H2O 2047

Erwan Barillot, Erwann Barillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
2047. L'eau est devenue l'or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au coeur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l'eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s'intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques Partout, les solutions d'urgence se multiplient, mais ces réponses techniques ne suffisent pas à contenir les fractures. Les tensions sociales montent, les intérêts divergent, et certaines régions du monde basculent déjà dans de véritables " guerres de l'eau ". Entre décisions impossibles, innovations ambivalentes et attachements personnels, Léa devra choisir ce qu'il reste à préserver. Roman d'anticipation ancré dans des recherches prospectives réelles conduites par armasuisse - office fédéral suisse de l'armement -, H2O 2047 explore un futur plausible, à la frontière de l'utopie et de la rupture. Et si la véritable question n'était pas comment trouver de l'eau, mais comment apprendre à la partager ?

Par Erwan Barillot, Erwann Barillot
Chez PPUR Presses Polytechniques

|

Auteur

Erwan Barillot, Erwann Barillot

Editeur

PPUR Presses Polytechniques

Genre

Biodiversité, nature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur H2O 2047 par Erwan Barillot, Erwann Barillot

Commenter ce livre

 

H2O 2047

Erwan Barillot, Erwann Barillot

Paru le 03/09/2026

336 pages

PPUR Presses Polytechniques

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889157778
9782889157778
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.