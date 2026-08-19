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#Roman francophone

5 Histoires d'amour et de chevalerie

Marie de France, De france Marie

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Dans le pays de Bretagne plein de mystères, certains chevaliers disparaissent la nuit ; on dit qu'ils se transforment en loups-garous... D'autres, dans le secret d'épaisses forêts, font la connaissance de jeunes femmes plus belles que l'épouse du roi Arthur... D'autres encore, à leur grand désespoir, sont condamnés à choisir entre la fidélité qui les lie à leur seigneur et l'amour qu'ils portent à leur dame... Mais quelles que soient leurs aventures, tous doivent s'armer de courage et démontrer leur loyauté s'ils veulent surmonter les épreuves qui les attendent.

Par Marie de France, De france Marie
Chez Flammarion

|

Auteur

Marie de France, De france Marie

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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5 Histoires d'amour et de chevalerie

Marie de France, De france Marie

Paru le 19/08/2026

96 pages

Flammarion

3,90 €

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Scannez le code barre 9782080166784
9782080166784
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