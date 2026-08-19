5 Histoires d'amour et de chevalerie

Dans le pays de Bretagne plein de mystères, certains chevaliers disparaissent la nuit ; on dit qu'ils se transforment en loups-garous... D'autres, dans le secret d'épaisses forêts, font la connaissance de jeunes femmes plus belles que l'épouse du roi Arthur... D'autres encore, à leur grand désespoir, sont condamnés à choisir entre la fidélité qui les lie à leur seigneur et l'amour qu'ils portent à leur dame... Mais quelles que soient leurs aventures, tous doivent s'armer de courage et démontrer leur loyauté s'ils veulent surmonter les épreuves qui les attendent.
Par
Marie de France, De france Marie Chez
Flammarion
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