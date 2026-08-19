5 Histoires d'amour et de chevalerie

Dans le pays de Bretagne plein de mystères, certains chevaliers disparaissent la nuit ; on dit qu'ils se transforment en loups-garous... D'autres, dans le secret d'épaisses forêts, font la connaissance de jeunes femmes plus belles que l'épouse du roi Arthur... D'autres encore, à leur grand désespoir, sont condamnés à choisir entre la fidélité qui les lie à leur seigneur et l'amour qu'ils portent à leur dame... Mais quelles que soient leurs aventures, tous doivent s'armer de courage et démontrer leur loyauté s'ils veulent surmonter les épreuves qui les attendent.