Maintenant que vous savez " Comment tout ça tient ? ", vous avez envie d'apprendre " Pourquoi c'est comme ça ? " Pourquoi au lieu d'avoir une toiture plate, celui-là a une toiture en zig-zag ? Pourquoi y a-t-il des trous sous la corniche de façades bruxelloises (que tout le monde voit mais ne connaissait connait pas leur raison) . Pourquoi telle cheminée d'usine possède des fenêtres à son sommet ? Pourquoi certaines cathédrales ont des arcs-boutants sur leurs façades et d'autres pas ? Pourquoi on rencontre (le plus souvent en Italie), des arcs ayant une barre horizontale en vers leur milieu et rarement en France ? Les auteurs de ce livre se sont aussi souvent posé cette question face à une construction intrigante, parce qu'ils savent que, si c'est ainsi, ce n'est pas par hasard. Et les réponses ne sont pas intuitives : ils vont vous prouver qu'elles résultent d'astuces, d'une grande inventivté de la part des créateurs, à l'aide d'une centaine d'exemples qui interpellent.