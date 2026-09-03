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Pourquoi c'est comme ça ?

Michel Provost, Kemmeter philippe De, Marc Crunelle

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Maintenant que vous savez " Comment tout ça tient ? ", vous avez envie d'apprendre " Pourquoi c'est comme ça ? " Pourquoi au lieu d'avoir une toiture plate, celui-là a une toiture en zig-zag ? Pourquoi y a-t-il des trous sous la corniche de façades bruxelloises (que tout le monde voit mais ne connaissait connait pas leur raison) . Pourquoi telle cheminée d'usine possède des fenêtres à son sommet ? Pourquoi certaines cathédrales ont des arcs-boutants sur leurs façades et d'autres pas ? Pourquoi on rencontre (le plus souvent en Italie), des arcs ayant une barre horizontale en vers leur milieu et rarement en France ? Les auteurs de ce livre se sont aussi souvent posé cette question face à une construction intrigante, parce qu'ils savent que, si c'est ainsi, ce n'est pas par hasard. Et les réponses ne sont pas intuitives : ils vont vous prouver qu'elles résultent d'astuces, d'une grande inventivté de la part des créateurs, à l'aide d'une centaine d'exemples qui interpellent.

Par Michel Provost, Kemmeter philippe De, Marc Crunelle
Chez Alice

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Auteur

Michel Provost, Kemmeter philippe De, Marc Crunelle

Editeur

Alice

Genre

Sciences dès 6 ans

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Pourquoi c'est comme ça ?

Michel Provost, Kemmeter philippe De, Marc Crunelle

Paru le 03/09/2026

120 pages

Alice

25,00 €

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