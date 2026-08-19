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La Création du monde

Collectif

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D'où viennent le ciel, la Terre et les êtres qui la peuplent ? Si chaque civilisation a son propre récit de création, tous révèlent l'insatiable curiosité des hommes face au mystère des origines. Invitation au voyage et plongée dans l'Histoire, les textes réunis dans cette anthologie célèbrent la fragile beauté du monde et le pouvoir créateur de l'imagination. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Tour du monde des récits de création - Les sciences et la religion - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - Questions sur l'oeuvre - Parcours de lecture - Histoire des arts - Un livre, un film GROUPEMENTS DE TEXTES - Sciences et création du monde - Création et destruction du monde dans les récits de science-fiction CAHIER PHOTOS.

Par Collectif
Chez Flammarion

|

Auteur

Collectif

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

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La Création du monde

Collectif

Paru le 19/08/2026

192 pages

Flammarion

3,40 €

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Scannez le code barre 9782080166777
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