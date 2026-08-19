La Création du monde

D'où viennent le ciel, la Terre et les êtres qui la peuplent ? Si chaque civilisation a son propre récit de création, tous révèlent l'insatiable curiosité des hommes face au mystère des origines. Invitation au voyage et plongée dans l'Histoire, les textes réunis dans cette anthologie célèbrent la fragile beauté du monde et le pouvoir créateur de l'imagination. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Tour du monde des récits de création - Les sciences et la religion - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - Questions sur l'oeuvre - Parcours de lecture - Histoire des arts - Un livre, un film GROUPEMENTS DE TEXTES - Sciences et création du monde - Création et destruction du monde dans les récits de science-fiction CAHIER PHOTOS.