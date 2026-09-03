100 techniques pour votre santé et votre bien-être - Des solutions pour vos problèmes physiques, émotionnels et psychiques

Un coffret de 100 fiches pratiques pour découvrir les meilleures techniques de soins de Luc Bodin, pour votre santé et votre bien-être. DEPROGRAMMATION, JEÛNE INTERMITTENT, CONNEXION A VOS GUIDES, MOUVEMENT PRIMORDIAL, DEFENSES IMMUNITAIRES, MISSION DE VIE, NIVEAU VIBRATOIRE... Découvrez 100 techniques simples, rapides à appliquer et accessibles à tous. Chaque fiche illustrée décrit en détail une pratique élaborée par Luc Bodin. Ces techniques permettent de soulager de nombreux maux physiques (douleurs, tensions, troubles digestifs...), d'apaiser les difficultés émotionnelles (stress, angoisses, burn-out...) et d'agir de manière préventive en soutenant votre immunité et votre équilibre général. Elles ouvrent aussi un véritable espace de transformation intérieure, en vous aidant à clarifier votre chemin de vie, à élever votre niveau vibratoire et à approfondir votre développement spirituel. Fruit de nombreuses années d'expérience, ce coffret constitue une véritable boîte à outils de votre santé.