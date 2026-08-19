Les Quatre Filles du docteur March

Meg la raisonnable, Jo l'indépendante, Beth la douce et Amy l'ambitieuse : malgré leurs caractères bien différents, les soeurs March forment un quatuor soudé. Tandis que la guerre de Sécession éloigne leur père du foyer, les quatre filles traversent ensemble les joies et les épreuves de l'adolescence. Au fil de ce roman d'apprentissage devenu classique, Louisa May Alcott nous livre une oeuvre tendre et universelle sur le passage à l'âge adulte et la force des liens familiaux. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - S'approprier la lecture - Questions de compréhension - Arts et médias GROUPEMENT DE TEXTES - Devenir écrivain.