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#Roman francophone

Maya-fantôme

Caroline Dorka-Fenech

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"Depuis combien de temps était-elle devenue fantôme ? Elle ne comptait plus les jours désincarnés, à avoir cette impression de flotter au-dessus de son existence, à observer le monde en oblique comme à travers un épais drap de cendres". Maya Marta a quarante-neuf ans et une peur viscérale : mourir sans avoir jamais connu la jouissance. Entre les devoirs maternels et la dégradation de son mariage, elle se sent étrangère à son propre corps, qu'elle juge monstrueux. Chaque nuit, elle erre sur un site de rencontre à la recherche d'une étincelle. Jusqu'au soir où apparaît l'Amiral. Un pseudonyme. Une photo. Entre la chambre conjugale où elle s'efface et l'écran où elle s'invente, Maya s'engage dans une danse risquée. Les mots deviennent caresses. La complicité, une dépendance. Mais quand le fantasme menace de franchir les cent cinquante kilomètres qui les séparent, Maya doit décider jusqu'où elle est prête à aller - et ce qu'elle est prête à sacrifier. Caroline Dorka-Fenech a fait des études lettres et de cinéma. Elle est aujourd'hui responsable de la Mission cinéma du ministère de la Justice, où elle accompagne des projets de films de fiction tournés dans les tribunaux et les prisons. Après Rosa dolorosa et Tempêtes et brouillards, tous deux salués par la presse et les libraires, Maya-fantôme est son troisième roman. A propos des précédents romans de Caroline Dorka-Fenech : "Terrible et addictif" Amélie Nothomb "La profession de foi d'une écrivaine" Actualitté "Bouleversant, subtil et délicat. Plus qu'une autrice, une chirurgienne de l'âme humaine" Gérard Collard, librairie La Griffe noire

Par Caroline Dorka-Fenech
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Caroline Dorka-Fenech

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Littérature française

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Maya-fantôme

Caroline Dorka-Fenech

Paru le 21/08/2026

176 pages

Editions de la Martinière

18,50 €

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