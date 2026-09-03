Entendeurs de voix, au-delà de la pathologie - Les dimensions invisibles et spirituelles en santé mentale

Entendre des voix est bien plus fréquent qu'on ne le croit. Selon les études, entre 8 et 14 % de la population en fait l'expérience au cours de sa vie, alors que la schizophrénie concerne moins de 1 % de la population générale. Certaines voix déchirent et submergent, d'autres accompagnent et éclairent. Derrière les diagnostics, les étiquettes et ce que la psychiatrie nomme " hallucinations " se trouvent avant tout des êtres humains traversés par la souffrance et la stigmatisation, mais aussi par une quête de sens souvent invisible aux regards extérieurs. A partir de recherches scientifiques, de témoignages et de son propre parcours, l'auteure - infirmière en santé mentale et elle-même " entendeuse de voix " - explore des approches qui relient les voix aux traumatismes de l'enfance, aux fragilités humaines et à certains phénomènes hors normes. Ces approches, encore peu connues en France, se situent aux frontières de la psychologie et de la spiritualité. Un livre pour éclairer, apaiser et relier. Une invitation à écouter autrement celles et ceux dont l'expérience est encore trop souvent réduite à un symptôme.