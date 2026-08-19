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Vous allez enfin vous y connaître en vin !

Sébastien Durand-Viel, David Cobbold

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Est-ce que ça existe un vin correct en cubi ? A quoi sert une carafe ? Est-ce qu'un bouchon synthétique c'est bien ? Combien de grappes de raisin dans un verre ? Comment conserver mes bouteilles ? Si vous vous posez ces questions et tant d'autres et que vous cherchez des réponses simples, vous êtes au bon endroit ! Découvrez plus de 60 interrogations viticoles et vinicoles abordées sous la forme d'infographies ludiques, expliquées en quelques mots. Maintenant c'est sûr, vous allez comprendre le pourquoi du comment !

Par Sébastien Durand-Viel, David Cobbold
Chez Larousse

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Auteur

Sébastien Durand-Viel, David Cobbold

Editeur

Larousse

Genre

Vins et savoirs

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Vous allez enfin vous y connaître en vin !

Sébastien Durand-Viel, David Cobbold

Paru le 19/08/2026

144 pages

Larousse

14,99 €

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