Vous allez enfin vous y connaître en vin !

Est-ce que ça existe un vin correct en cubi ? A quoi sert une carafe ? Est-ce qu'un bouchon synthétique c'est bien ? Combien de grappes de raisin dans un verre ? Comment conserver mes bouteilles ? Si vous vous posez ces questions et tant d'autres et que vous cherchez des réponses simples, vous êtes au bon endroit ! Découvrez plus de 60 interrogations viticoles et vinicoles abordées sous la forme d'infographies ludiques, expliquées en quelques mots. Maintenant c'est sûr, vous allez comprendre le pourquoi du comment !