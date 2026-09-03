> A l'occasion de la sortie du film l'Odyssée, le Figaro Hors-série consacre un numéro exceptionnel à cette épopée grecque antique> Découvrez qui était vraiment Homère ? a-t-il existé ? Comment a-t-il su façonner, dans la langue des dieux et des hommes, un récit où se mêlent la passion, la guerre, l'exil et la quête du retour ? > A travers ce numéro, revisitez les figures héroïques qui peuplent ce poème : ? Achille, Pénélope, Télémaque, Circé ou encore Ulysse lui-même, éternel errant entre courage et ruse.