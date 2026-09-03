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L'Odyssée

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> A l'occasion de la sortie du film l'Odyssée, le Figaro Hors-série consacre un numéro exceptionnel à cette épopée grecque antique> Découvrez qui était vraiment Homère ? a-t-il existé ? Comment a-t-il su façonner, dans la langue des dieux et des hommes, un récit où se mêlent la passion, la guerre, l'exil et la quête du retour ? > A travers ce numéro, revisitez les figures héroïques qui peuplent ce poème : ? Achille, Pénélope, Télémaque, Circé ou encore Ulysse lui-même, éternel errant entre courage et ruse.

Par Le Figaro, Figaro hors serie Le
Chez Le Figaro Editions

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Auteur

Le Figaro, Figaro hors serie Le

Editeur

Le Figaro Editions

Genre

Histoire antique

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L'Odyssée

Le Figaro, Figaro hors serie Le

Paru le 03/09/2026

Le Figaro Editions

14,90 €

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