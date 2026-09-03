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Ecosse

Karl-Heinz Raach, David Nash

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Partez à la conquête des mystères et merveilles de l'Ecosse : des Highlands sauvages aux châteaux hantés, plongez dans un pays de panoramas saisissants, de légendes captivantes et d'une histoire riche à chaque détour. Il y a tant à voir en Ecosse que l'on en perdrait la tête. Parcourez les plaines sauvages des Highlands, les falaises vertigineuses surplombant mer et océan et offrant un panorama maritime saisissant, ou encore les îles des Hébrides et les Shetland, où l'observation de la faune et la flore offre un moment d'évasion. Terre de mythes et de légendes, l'Ecosse est aussi dotée d'une histoire des plus riches, dont les somptueux châteaux du pays en sont les témoins. Mais attention, certains ont la réputation d'être les plus hantés au monde ! Découvrez ce pays dont l'accueil chaleureux vous fera oublier que les glaciers ne sont qu'à quelques pas.

Par Karl-Heinz Raach, David Nash
Chez Editions Place des Victoires

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Auteur

Karl-Heinz Raach, David Nash

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Thèmes photo

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Ecosse

Karl-Heinz Raach, David Nash

Paru le 17/09/2026

456 pages

Editions Place des Victoires

39,95 €

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