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Comment élever un enfant heureux

Béatrice Millêtre

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Loin des injonctions contradictoires, retrouvez votre boussole de parent grâce aux conseils de Béatrice Millêtre, psychothérapeute auprès de familles depuis plus de 25 ans. Que vous soyez futur parent, jeune parent, parent depuis longtemps, ou que vous ayez des (futurs) parents dans votre entourage... se pose nécessairement une question essentielle : "Comment faire pour que mon enfant soit heureux ? " Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle - ou personne ne l'a encore trouvée. De fait, ce livre n'est pas un mode d'emploi : c'est une carte vivante, une boussole qui vous indique les chemins que vous pouvez choisir d'emprunter sur la route de votre parentalité, en fonction de votre enfant. Comment élever un enfant heureux est le premier ouvrage qui articule : - Les principes de la santé mentale positive (prévention, conscience, autonomie émotionnelle). - La prise en compte de la diversité cognitive (HPI, hypersensibilité, neuroatypies...). - Une vision incarnée de l'éducation, fondée sur l'alignement, la relation, et non sur la performance ou les injonctions.

Par Béatrice Millêtre
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Béatrice Millêtre

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Enfant, famille

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Comment élever un enfant heureux

Béatrice Millêtre

Paru le 10/09/2026

224 pages

De Boeck supérieur

19,95 €

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Scannez le code barre 9782807373051
9782807373051
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