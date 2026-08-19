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#Roman jeunesse

Coup de théâtre

Mediatoon

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Résumé Jade et Mica vont représenter leur école pour tenter de décrocher le trophée des jeunes explorateurs ! Pour cela, Jade a décidé de monter une pièce de théâtre. Si la jeune fille est confiante, son frère est paralysé par le trac. Impossible pour lui de retenir la moindre réplique... et encore moins d'improviser ! Heureusement, les jumeaux peuvent compter sur les Marsupilamis pour les aider à créer la meilleure pièce de théâtre de tous les temps ! La série Les Marsupilamis adaptée en romans ! - Les aventures de Twister, Hope et Punch, les trois Marsupilamis ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série TV - Un texte adapté aux jeunes lecteurs Dès 6 ans.

Par Mediatoon
Chez Hachette

|

Auteur

Mediatoon

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

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Coup de théâtre

Mediatoon

Paru le 19/08/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017391524
9782017391524
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