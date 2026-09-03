Un livre de référence sur la chimie appliquée aux huiles essentielles, à la pointe de la recherche et des applications. Utilisées depuis des siècles pour leurs propriétés odorantes, thérapeutiques ou rituelles, les huiles essentielles sont désormais au coeur de nombreux secteurs : arômes alimentaires, parfumerie, cosmétique, pharmacie, compléments alimentaires, biocontrôle et, plus largement, bioéconomie. Derrière leur image de produits naturels se cachent pourtant des mélanges moléculaires d'une grande complexité, dont la compréhension exige une solide maitrise de la chimie. L'objectif de cet ouvrage est de proposer une vision scientifique, rigoureuse et actualisée de la chimie des huiles essentielles, depuis leur histoire et leurs procédés d'obtention jusqu'à leur caractérisation chimique, leur analyse, leurs propriétés biologiques et leurs applications industrielles. Il s'adresse aux professionnels des filières des arômes, parfums, cosmétiques, pharmacie, compléments alimentaires et biocontrôle, ainsi qu'aux étudiants souhaitant acquérir une compréhension approfondie des fondements chimiques des huiles essentielles. A travers les différents chapitres, le lecteur découvrira comment la chimie permet d'expliquer la diversité des huiles essentielles, d'en maitriser la production, d'en garantir la qualité et d'en comprendre les activités biologiques. Plus qu'un simple ouvrage de chimie, ce livre se veut un outil au service d'une utilisation raisonnée, durable et innovante des huiles essentielles, dans un contexte où les attentes sociétales, les avancées scientifiques et les enjeux environnementaux n'ont jamais été aussi étroitement liés. SOMMAIRE Première partie : Généralités 1. La production des huiles essentielles en France - 2. La chimie des substances odorantes - 3. La sécrétion et le stockage des huiles essentielles par les végétaux - 4. Les voies de biosynthèse des huiles essentielles Deuxième partie : L'extraction des huiles essentielles de l'Antiquité à nos jours 5. L'extraction des huiles essentielles à travers l'histoire - 6. Les techniques de distillation des plantes - 7. L'éco-extraction des huiles essentielles : intensification et innovation Troisième partie : L'analyse des huiles essentielles 8. Les analyses physico-chimiques des huiles essentielles - 9. Les analyses chromatographiques - 10. Vers la découverte de nouveaux composés. Méthodes modernes d'analyse Quatrième partie : Propriétés et applications 11. Les applications des huiles essentielles dans le domaine des arômes et parfums - 12. Les activités chimiques et biologiques des huiles essentielles - 13. Les huiles essentielles comme ingrédients pour une chimie "verte" - 14. Se former à la chimie des huiles essentielles