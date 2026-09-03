Le manuel pour ne plus être manipulé par les politiques

Le jeu démocratique est un jeu où certains trichent. Débunkez les ressorts psychologiques de la propagande politique pour vous faire une opinion juste et sincère ! Eléments de langages, approximations, amplification médiatique, manipulation de l'émotion voire techniques inspirées de l'hypnose et de la PNL... l'arsenal des politiques est large pour vous convaincre de leur faire confiance. Aussi faut-il être prêt à déjouer leurs tours de passe-passe communicationnels pour déceler la vérité derrière les discours politiques, en particulier en période électorale. La psychologue et diplômée de Sciences Po Lee-Anne d'Alexandry vous fournit un véritable manuel d'autodéfense intellectuelle pour vous éviter de tomber dans les pièges à vote et vous forger une opinion éclairée.